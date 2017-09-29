〈台北都會〉北市租屋補貼詐領上千件 842萬未追回

2017-09-29

審核鬆散 都發局挨批

〔記者蔡亞樺／台北報導〕政府提供租屋補貼，以減輕民眾負擔，但北市議員王鴻薇接獲陳情，有民眾住屋遭變更為租屋使用，一查是遭人偽造租屋契約詐領補貼，房屋稅因此暴增三倍，離譜的是立約雙方當事人全是假的，受理的北市都市發展局竟沒發現有異，從一百年至今將近一千五百件溢領、詐領案件，痛批都發局審核機制鬆散。

對此，都發局坦言要再改進，也會加強研議防堵機制，中央對詐領提出防阻措施，包括今年開始房東須填寫基本資料，以進行比對查核等，目前查出的溢領案件中，大部分為補貼期間持有住宅、戶籍遷出北市等，並非全為詐領案件。

立約雙方 身分皆偽造

王鴻薇表示，陳情的沈姓民眾向都發局申請相關文件發現，請領租屋補貼的是一位于先生，但其提供的租屋契約除了地址之外，都是偽造，而房屋出租人姓郭，跟屋主一點關係都沒有，都發局看到這個租屋契約不會覺得奇怪嗎？

王鴻薇調閱市府統計資料，從一百年至今，都發局共發現一四八二件溢領、詐領案件，尚未追討回來的案件還有五九一件，追討失敗比率高達四成，市府總共損失八四二萬多元，溢領情況嚴重，都發局審核機制卻鬆散。

王鴻薇說，明年北市府將擴編三億兩千多萬預算加碼租屋補貼，弱勢民眾未來可以領到最高一萬一千元的租屋補貼，比現行五千元多了一倍以上，若不嚴格把關，詐領租屋補貼案件可能也會提高。

都發局：非全為詐領 加強防範

都發局對此回應，該起陳情案件的申請人涉嫌偽造文書，今年八月卅一日將全案函送台北地檢署偵辦。目前查出的溢領案件中，大部分為補貼期間持有住宅、戶籍遷出本市、提前終止租約未限期通報等，並非全為詐領案件。

都發局表示，杜絕偽造詐領租金補貼案件，將進一步建議內政部營建署針對出租人非房屋所有權人的申請案，需再出具房屋所有權人同意轉租之相關文件，更加防範詐領補貼事件。