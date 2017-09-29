〈台北都會〉淡水農田發現石虎 專家：曾被圈養

2017-09-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前彰化、苗栗地區陸續發生石虎路殺事件，引發軒然大波。新北市淡水區有農戶在自家農田捕獲「石虎」，經專家鑑定，確認為瀕臨絕種的一級保育類野生動物「石虎」；獸醫師檢查後，發現石虎身形消瘦，健康無大礙，疑似曾被人飼養，後續將交由行政院農委會特有生物研究保育中心人員照護，評估野放期程及地點。

臼齒結石趾基增生 判圈養於籠內

農戶潘忠雄說，最近兩、三個月常發生雞鴨等禽畜短少的情形，附近農民也有同樣狀況，於是設置誘捕籠，抓到「不知道是豹貓還是石虎的動物」，即通報新北市動物保護防疫處處理。

特有生物研究保育中心獸醫師林桂賢指出，一般野生石虎以老鼠等活體生物為主食，牙齒磨損嚴重，因常在野外活動，腳部肉墊軟而平整；但這隻石虎兩側後臼齒結石，腳趾基部組織增生，肉墊粗糙龜裂，研判長期被圈養在籠內。

專家：遷徙百多公里機率不太高

林桂賢表示，目前石虎主要分布於苗栗、台中及南投山區，若是棲地擴張，應會在新竹或桃園發現蹤跡，一口氣遷徙一百多公里機率不高，推測是人為飼養，才會出現在新北。近期將進行基因序列比對，找尋該隻石虎原棲地，挑選環境友善的區域野放。

動保處長陳淵泉指出，這隻石虎體重約五公斤，略有攻擊性，目前安置在動保處，下週將交由行政院農委會特有生物研究保育中心照護。