〈台北都會〉《爭選新北市百里侯》陳景峻表意願 「看黨中央安排」

2017-09-29

〔記者李雅雯、何玉華／新北報導〕台北市副市長陳景峻昨到三重區參加「新北市雲林同鄉會」活動，與會人士力挺他參選新北市長，陳景峻說，「戰士沒有選擇戰場的權利」，是否出征，看黨中央的安排。另外，多位民進黨市議員昨質詢表示，國民黨籍副市長侯友宜藉由職務之便在全市跑透透，要求市長朱立倫讓侯辭職參選，不要違反行政中立。

朱立倫：尚未提名 沒有侯友宜辭職參選說

侯友宜正在歐洲考察交通建設，沒有出席市議會，朱立倫則回應，國民黨目前尚未進入提名程序，沒有辭職參選這回事。

陳景峻昨細數從政過程，在三重生根，曾任三重市長、立法委員等，他呼籲支持者如果接到民進黨的民調電話，要支持他；雲林同鄉會總會長黃銘得說，新北市的雲林同鄉約六十多萬人，力挺雲林子弟陳景峻參選。

另外，市議會民進黨團總召林秀惠及市議員何博文、廖本煙昨質詢表示，侯友宜參選市長的企圖心強烈，應該辭職以免濫用行政資源；廖本煙並力拱另一名副市長李四川，表示李四川比侯友宜更會解決問題，是國民黨更適合的參選人，他願意冒著違反黨紀懲處，也要支持李四川。對此，朱立倫及李四川皆笑而不答、不願表態，國民黨議員則認為是民進黨的挑撥離間伎倆。

林秀惠追問朱立倫，「是不是期待侯友宜接班？」市府用很多行政資源讓「侯市長」跑基層、製造高曝光率，相對於民進黨目前參選人「弱的弱、小的小」，國民黨非常輕鬆。

朱立倫說，期待優秀人才參選，侯友宜目前是副市長，努力做好副市長的工作；至於侯友宜是否今年底要辭職參選？朱立倫說「沒這回事」，國民黨連初選都還沒有，提名後自然會處理。