〈台北都會〉曾被學生氣到想辭職 王芳美用熱忱挺過

2017-09-29

〔記者翁聿煌、俞肇福／綜合報導〕新北市的呂恩佑、曾憶倩兩位教師，運用科技教學提升學生實力，榮獲「程有威先生教育科技獎」；後埔國小教師陳俊利獲得全國SUPER教師獎。另外，基隆市建德國中老師王芳美榮獲「大愛菁師獎」，她曾被學生氣到想辭職，最後仍用教育的熱忱克服困難。

新北市政府教育局長林奕華昨邀請呂恩佑、曾憶倩、陳俊利三人茶敘，並由復興商工「人像速寫隊」描繪畫像致贈三位老師，祝賀教師節快樂。

自製教學影片 呂恩佑扶持新住民

秀山國小教師呂恩佑，六年前發現新住民的父母難以陪伴孩童複習功課，他錄製教學影片，讓學生透過YouTube平台在家上網反覆複習，提高學習興趣，讓學生成績進步。

曾憶倩網路生物教學影片 逾百部

三民高中教師曾憶倩和先生朱哲民都是高中生物老師，兩人運用網路教學提升學生的學習品質，已錄製一百多部生物影片，觀看次數累計超過一百萬次，嘉惠眾多學子。

陳俊利服務教育界已三十七年，他教導孩子寫作，培養孩子獨立思考，並激發學生以感恩的心回饋社會。他曾獲得星光教師及新北市閱讀推手特優、教育部閱讀推手獎肯定，今年更榮獲全國SUPER教師獎。

基隆市建德國中老師王芳美獲得大愛菁師獎，任教二十一年的她，深信沒有教不會的學生，用真誠陪伴換取學生的信任。她八年前也曾被學生氣到想辭職，她笑說，感謝教學團隊的支持，才能一路走到今天。

「大愛菁師獎」有民間師鐸獎之稱，國中組共十人獲獎，王芳美是基隆市今年唯一獲獎的老師；新北市則有永和國中陳秀琪，瑞芳國中張如鈴，丹鳳國小附幼黃美綺獲獎。