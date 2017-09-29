〈台北都會〉像我第二個媽媽 謝師語讓師動容

2017-09-29

〔記者張安蕎、翁聿煌／綜合報導〕昨天是教師節，三峽區安溪國小舉辦感性的學生告白活動，學生透過廣播感謝師恩，有轉學生對女老師說︰「短短一年的時間裡，我感受到老師對我滿滿的愛，您就像我的第二個媽媽！」讓老師深感溫馨。

安溪國小的學生告白活動已持續近一週，在上課日的中午，學生主動透過廣播傳達敬意。一年級的林聖恩說，「謝謝老師教我們讀書和寫字，我會當好寶寶。」四年級的張育慈說，「我是三年級轉來的，短短一年的時間裡，我感受到老師對我滿滿的愛，您就像我的第二個媽媽！」六年級的王宏至也說，「老師，您的幽默及辛苦的教導，讓我更喜歡上學。」

感恩書籤 老師收到紅了眼

另外，各班級也製作感恩書籤，學生發揮創意，用文字或繪畫表達對老師的感恩。教師苗祺君紅著眼眶說，收到小朋友用心製作的書籤、精心繪製的圖案，感動不已。

朝會送上楊桃汁 要師護喉嚨

安溪國小昨也利用朝會時間，在全校六百一十位學生歌聲中，邀請老師逐一上台入座，再由各班代表獻上象徵保護喉嚨的楊桃汁，念誦送給老師的心情小語；校方也分送西瓜月餅及柚子，更結合勞工局提供免費的肩頸按摩，替教師紓壓。

昌平師披上彩帶 走星光大道

平常都是老師為學生寫評語，新莊昌平國小昨改由學生為老師寫評語，安排老師披著彩帶走星光大道，五年級導師王韋憲獲頒最帥氣老師，他高興地說，感謝學生給他熱烈的擁抱與歡呼，孩子的單純及熱情，讓他很感動。

昌平國小各班學童將他們心裡認為的老師印象，設計出一條專屬各老師的紅色披背彩帶，走上「昌平教師星光大道」紅毯，接受全校學生歡呼、掌聲與擁抱。

輔導主任高筱婷說，輔導室在九月規劃「愛師大聲公」，學生也藉由全校廣播時間，表達對老師愛的話語。

金門祭孔 4學生體力不支

〔記者吳正庭／金門報導〕另外，金門縣昨舉辦祭孔大典，天候悶熱加上長袖服裝，有四名跳六佾舞的學生體力不支，補充水分後幸無大礙；祭孔大典在金湖國小舉行，縣府邀請孔子的第七十五代子孫孔海欽、孟子第七十五代孫孟小紅、紐西蘭中華聖道書院院長賴繡麗、柬埔寨孔子書院院長黃秀芬等人共襄盛舉。