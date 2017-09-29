〈台北都會〉李新兒將接班 選區里長看好

2017-09-29

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕國民黨籍台北市議員李新昨天清晨在北市大安區安和路住處墜樓，連任五屆市議員的他，原本積極佈局交棒給兒子李柏毅，想不到發生憾事。昨下午遺體送到第二殯儀館相驗，李柏毅面對大批守候媒體，語帶哀戚感謝各界支持，未再多說。會否因此對於承接父業之路投下變數，有里長認為，不至於有太大影響，且李新的既有選票，移轉至兒子身上，也不是問題。

李柏毅哽咽 感謝各界支持

李柏毅昨中午接受檢方複訊後，在同黨議員戴錫欽、大安區錦華里長溫美珠陪同下來到二殯。他接受媒體訪問時頻頻哽咽，並代替家人、團隊表達感謝，隨後在鏡頭前深深一鞠躬，便進入遺體化妝室。

李新為台北市第六選區議員（大安、文山區），今年初稱要兒子李柏毅接棒，認為國民黨要世代交替，生前也積極讓李柏毅跑選區，參加許多活動。文山區萬興里長詹晉鑒說，李新生前服務地方不分藍綠，熱忱、成績都有目共睹，加上李柏毅已任職於李新辦公室兩年多，要承接父親的既有選票，不至於有問題，而父親意外一事，出於惻隱之心，或許能在現階段國民黨黨內初選競爭激烈的情況下，殺出重圍。

文山區忠順里長曾寧旖表示，與李新認識十多年，李新兒子李柏毅要出來競選市議員，常常跑基層，地方都很支持，待家屬把李新後事辦妥，再安排接下來後續選戰規畫。 大安區錦華里長溫美珠也說，李柏毅當父親助理很久，很清楚地方生態，要承接父業不會有變數。