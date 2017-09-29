〈台北都會〉死前8小時 李新還為藍中常委選將喬票

2017-09-29

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員李新昨晨五點墜樓死亡，令藍綠北市議員難以置信，因為市議員及親李新人士指出，前晚六點至九點多李新還在工作，為黨籍中常委參選人配票，與幕僚討論身為黨代表手上的選票，如何支持真正幫年輕人講話的中常委。有些議員不相信李新自殺，「新嫂反而安慰，新哥累了，讓他好好休息。」

台北市議員王鴻薇難以接受李新墜樓，她表示前天下午三點半市議會大會中場休息，她帶著私立幼兒園四歲專班學費免費補助提案，到李新辦公室尋求連署支持，李新還說「唉喲這早該做了！」但王鴻薇也說，李新日前參加國民黨中央委員選舉，他曾說無論如何總要選好，但「選到一半身體出狀況， 沒辦法跑了。」

就在李新死前八小時，李還致電北市議員李傅中武，關心國民黨中常委選情。李傅中武難過的說，原先下午五點打電話給「新哥」討論，因為自己在中南部黨代表實力很弱，結果晚間八時五十分「新哥」打了六分鐘電話鼓勵「剩幾天加油！」並允諾努力幫他找熟識黨代表支持他，因他和北市議員徐弘庭、應曉薇要選中常委，李新劃分為他的輔選小組。

李傅中武表示，電話中李新還問這次黨代表一人有幾票，得知黨代表的一票可以投給十六人後，「新哥還說十月一日中常委選舉會投給我。」李新幕僚坦言，李新和李傅中武通話結束後，晚間九點多又打給他討論中常委選情，希望這一票能支持十六位真正為國民黨改革的人士，而他們兩個也提出六、七位真的幫年輕人說話的候選人，還要他完整分析名單。李傅中武認為，李新前晚不是在「交代事情」，通話中沒有異狀，以他過去當警察的敏銳度，六分鐘通話沒有任何異狀，認為李新死亡應該是意外造成的。

北市議員應曉薇哽咽說，最近一次和李新互動是八月十六日世大運，李新買一大堆國旗要送給外國人，說「這是我們的主場」；日前中央委員選舉要有連署條，她湊不出來，李新還叫兒子李柏毅釋出連署條支持她，還說「在國民黨內誠實參選。」她前天未和李新互動，但昨噩耗傳出，「新嫂反過頭來安慰我們說，新哥累了，讓他好好休息。」