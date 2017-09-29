〈台北都會〉《北市》歷屆議員任內死亡第三人 議場默哀悼李新

2017-09-29

〔記者蔡亞樺、鍾泓良、周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市議員李新昨清晨墜樓身亡，令各界震驚，台北市長柯文哲昨聞訊，直言「很「SHOCK（震驚）」，台北市議會正值開議期間，昨日雖然照常運作，上、下午的委員會與質詢，在議事開始前默哀表達悼念之意，氣氛顯得相當低迷沉重。李新本屆任期到明年，而前台北市議員謝有文、陳進棋皆是任期尚未結束便離世，李新是第三位在任內死亡的議員。

國民黨民進黨席次目前平手

本屆台北市議會共六十一席次，國民黨最多廿六席，其次民進黨廿五席，親民問政小組的四席（包含親民黨兩席與無黨籍兩席），新黨與無黨籍各兩席、民國黨與台聯黨各一席，李新驟然離世，國民黨與民進黨席次同為廿五席。

李新昨於前妻的住處墜樓身亡，震驚政壇，柯文哲昨上午出席活動後受訪，坦言聽到的第一時間當然是很「SHOCK」。台北市議會同仁也都感到震驚與不捨，擔任第一召集人的北市議員吳世正昨上午主持教育委員會，在開會前宣布默哀一分鐘，場面肅穆。

吳世正表示，李政治歷練豐富，對國家憲政有所貢獻。教委會委員的同黨市議員汪志冰會前受訪，語帶哽咽說，「實在很難消化這件事，真的不知道他在陽台上，到底怎麼想，有什麼勇氣往下跳。」

民進黨議員、民政委員會召集人周柏雅民政部門質詢開始之前，提到非常不捨李新過世，並表示哀悼。排第一組質詢的國民黨市議員王欣儀也提到，前天還坐在李新的旁邊，在討論市政議題，想不到竟天人永隔，並請各個局處首長起立哀悼十秒鐘。

李新為大安文山區議員，為連任五屆的資深議員，同選區的民進黨北市議員阮昭雄回憶，李新相當有親和力，主動打招呼，為人隨和，對選區事務也很用心，問政與監督市政認真。與李新有十多年交情的北市議員李建昌在臉書PO文稱讚，李新為人正直、問政言之有物，「不胡亂作秀的代議士」。

任期到明年 依法不補選

李新任期到明年，其所剩任期不足兩年，議員職缺依法不再補選。台北市議會以往也有議員在任期中便離世，二○○二年爭取連任的市議員陳進棋，赴喜宴時遭殺手射殺，當時引發社會譁然，更早之前還有市議員謝有文，在一九九三年因心臟疾病突然病逝，當時議會休會半天表示哀悼。