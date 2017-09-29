〈台北都會〉基隆國光客運拆除 將設臨時候車站

2017-09-29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕攸關通勤族搭車權益的基隆市國光客運大樓，將在今年底拆除，國光客運基隆站站長陳桂子說，將在舊的基隆火車站前花圃興建臨時候車站，方便通勤族集中等車，避免奔波不便。

基隆火車站南站廣場最近新建完成，夜晚時，樓梯平台的燈光點亮，讓通勤族感到驚豔，PO網說「別懷疑，這就是基隆！感覺不一樣了。」

舊火車站前花圃興建

市府原定九月要拆除約有五十年歷史的國光客運大樓，並打通忠一路，國光客運七條路線、每天約八百個班次分別佈設在舊火車站站前與孝四路路段候車，國光客運委外評估，為了讓民眾有更便利的候車空間，不用東奔西跑，將在舊的基隆火車站前的一塊花圃區興建臨時候車站。

陳桂子說，採先建後拆原則，臨時候車站預計十月動工，今年底左右再拆除國光客運大樓，為了避免影響圓環交通，客運車會先停進碼頭停車場，時間到了再進站載客，等城際客運轉運站完工後，臨時候車站就會拆掉。

市府交通旅遊處交通規劃科科長黃秀萍表示，交通動線會再評估、調整，減少交通衝擊。

此外，在基隆市信二路九十六號周邊，每逢大雨經常積水，居民質疑是水溝內的纜線亂掛、阻礙排水所致，市議員韓良圻昨天邀集市府工務處及管線單位會勘，果然發現排水溝內有多條未申請許可的纜線，要求業者在十月底前自行清除從中興路口到義九路口的排水溝內違法纜線，否則由市府工務處河川水利科強制拆除。