〈北部〉輪胎行老闆 廢輪胎亂丟清水斷崖

2017-09-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕位於太魯閣國家公園境內的崇德步道，一旁就是美麗的清水斷崖，近年卻被人陸續棄置逾四百條廢棄輪胎，警方今年七月獲報後循線調閱上百支監視器，終於在本月廿日查到犯嫌是名從事輪胎汰換的李姓男子，李男除被警方要求限期一週清運輪胎，全案昨也同步移送花蓮地檢署偵辦。

保安警察第七總隊第九大隊七月接獲太魯閣國家公園管理處舉報，表示台九線蘇花公路崇德步道，遭人偷偷堆放上百條廢輪胎，經會同花蓮縣環保局現地勘查，並向新城分局崇德派出所調閱百支沿線路口監視器後，循線追查到傾倒廢輪胎犯嫌。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威說，過濾影像後鎖定犯罪車輛，循線追查到傾倒廢輪胎的嫌犯就是在秀林鄉開設輪胎行的四十歲李姓負責人，因從事輪胎汰換維修作業，貪圖方便才將汰換下的舊輪胎，棄置在太魯閣境內步道。

他強調，經清點後發現廢輪胎數量高達四百條以上，嚴重破壞清水斷崖的景觀，因已違反廢棄物清理法，最重可處六年以下有期徒刑併科罰金，廿日已要求李男自行清運所有棄置在斷崖下的輪胎，目前已全數吊掛步道入口處停車場，全案昨也同步移送法辦。

據李嫌供稱，多半趁著深夜或清晨無人時，開車到清水斷崖停車場，將廢棄輪胎往下丟，已持續有二至三年之久；警方表示，由於丟棄地點在停車場下方，一般遊客及巡邏員不易發現，因數量太多愈堆愈明顯，才會被太管處巡山員察覺有異。