〈北部〉降低草莓病蟲害 大湖推輪作薏苡

2017-09-29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉素來有「草莓王國」美名，不過多年來，鄉內草莓飽受萎凋病、炭疽病等病蟲害之擾，影響農友收成。農委會農糧署北區分署昨天在鄉內向農友建議，草莓產季結束，可種植薏苡，讓旱作草莓與水作薏苡輪作，盼降低病蟲害發生率。

大湖鄉草莓屬於旱作水果，草莓產業經長期發展，已有相當規模，栽種面積超過四百公頃，但栽培期間容易受病蟲害困擾，而病菌容易藏於土壤，難以根絕，讓不少農友頭痛。

大湖地區農會總幹事徐欽志表示，病菌存在於土壤中，若於九月、十月份栽種期間遇到炎熱天氣，容易導致草莓發病，使得草莓因而死亡，影響農民收穫。大多草莓園並未採取輪作，病菌長期處於草莓園裏，已經適應乾燥、炎熱環境，而薏苡屬於水作作物，如同水稻一般需要引進大量灌溉用水進入田間，屆時將改變病菌所處環境。

農糧署北區分署也已在鄉內示範栽種三公頃薏苡，昨天收成後接續將栽種草莓，以利觀察成效。另外，目前國內薏苡主要都是向國外進口，國產薏苡年產量約三百公噸，自給率不足一成，顯見仍具推動薏苡栽種空間。

徐欽志說，透過輪作方式，在非草莓栽種期間轉作薏苡，使得已經習慣乾燥環境的病菌「無所適從」，除了協助農友改善病蟲害，還能透過栽種薏苡，增加國產薏苡產量。