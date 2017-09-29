〈北部〉保存60年合影 教師節送恩師

2017-09-29

〔記者廖雪茹／湖口報導〕「老師，祝福您教師節快樂！」新竹縣湖口鄉民張福普選在昨天教師節，將悉心保存六十年的師生合影老照片，放大後裱框，送給高齡八十歲的恩師張上宙；收到這份深具紀念價值的賀禮，張上宙驚喜不已，兩人緊緊相擁話從前，師生情誼溢於言表。

現任行政院政務顧問、客委會諮詢委員的張福普說，張上宙是民國四十六年他念新湖國小三年級時的級任老師，雖僅短短教過一年，但因為是張師任教的第一年，且隔年就調往他校，張師特別帶照相機到學校，和男、女學生各拍一張合照。

張福普表示，當時照相機都從國外進口，十分罕見，二寸見方的黑白照，洗一張要四毛，老師卻大方地沖洗近六十張，送給每一個學生，極重感情。

昨天教師節一早就收到意外驚喜，張上宙開心地擁抱張福普，直誇他在擔任湖口鄉公所主任秘書十多年期間，對推動地方建設貢獻良多。

張福普說，張上宙老師上課生動活潑，讓學生印象深刻，且熱心慷慨，人緣很好。他擔任學校總務主任時，會在辦公室放烤箱烤地瓜，讓飢腸轆轆的孩子填飽肚子。他鼓勵學生多到同學家交流；放假時也經常號召師生一起到溪邊抓蝦或老師輪流請客，透過戶外活動培養師生情誼。

張上宙喜歡談天說地，只要親友來訪，都會分享一個故事，從人文歷史談到地方事，十幾名兒孫幾乎每晚回家共餐，最愛圍坐在他的身邊聽故事。