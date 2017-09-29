〈北部〉皂飛車週日開戰 國體大周邊交管

2017-09-29

相隔4年再比創意

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕笑料滿點、HIGH到最高點的「皂飛車大賽」又來了！相隔四年，第二屆「Red Bull皂飛車大賽」將於十月一日（週日）在國立體育大學校區登場。

估將湧入6萬人觀賽

龜山警分局預估當日將湧入六萬觀賽人潮，桃園捷運公司將加開班次疏運，警方也會在國道一號林口交流道至國體大沿線的文化一路、復興一路、文青路、文桃路等路口，規劃警力及義交進行交通疏導。警方呼籲非前來觀賽的用路人，屆時儘量改行替代道路，也提醒前來觀賽的民眾多搭乘大眾運輸工具。

這項皂飛車大賽，參賽者多以五花八門的創意，打造出獨一無二的無動力飛車，參賽的飛車必須在坡道上往下衝刺；從二○○○年比利時布魯塞爾舉辦首次皂飛車大賽至今，全球各地已舉辦超過百場，台灣首屆於二○一三年在台北藝術大學舉行，入選的五十二組團隊帶著精心打造的飛車挑戰四百公尺賽道，飛車造型從本土味十足的檳榔攤、三太子到宮崎駿卡通龍貓都有，當時吸引五萬五千人觀賽，還發生民眾因太過擁擠而昏倒送醫。

第二屆皂飛車大賽相隔四年再登場，主辦單位表示，今年七十多組隊伍入選，賽道位於國體大綜合體育館周邊下坡路段，比起第一屆「賽道更長、坡度更陡、彎度更大」，招牌關卡「碗公彎」也增加為兩個，沿途障礙物與挑戰也全數升級。

主辦單位建議民眾可依需求，選擇草皮觀賽區、黃金視角區、飆風衝刺區觀賽。草皮觀賽區設有大螢幕，可透過轉播觀看全程；黃金視角區在魔王彎道旁，是想看「翻車現場」的最佳選擇；若想看飛車衝過終點，就選擇飆風衝刺區，用熱情的掌聲迎接沒翻車且車體完整的隊伍。