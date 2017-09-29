〈北部〉風水好？ 奇美遺址地台被「蓋陰宅」

2017-09-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉奇美部落「奇美遺址」台地，遭外人濫葬「蓋陰宅」，二、三十年來陸續累積已有八座墳墓，村長蔣國雄說，阿美族人對這有禁忌，不敢貿然處理，地主也很頭疼，「墳墓上都沒地址電話」，想要找後人遷墳都不知道找誰！擔心以後墳墓「愈來愈多」，希望鄉公所協助解決。

瑞穗公所：將立牌限期遷移

瑞穗鄉公所表示，會請地主及居民先畫圖、標出墳墓地點，將派人前往立告示牌，要求墳墓的後人限期遷移走，如未自行遷移，將由鄉公所直接將遺骨挖出、遷移到瑞穗公墓。

鄉民代表林玉芬接到族人陳情，昨與奇美村長蔣國雄、社區發展協會理事長蔡復光前往查看，發現墳墓大多規模不小，因為墳墓的位置分散在河階台地邊緣，前方就有秀姑巒溪蜿蜒流過，族人猜測「可能有人刻意『做風水』」！

社區發展協會理事長蔡復光說，這處地點是史前遺址「奇美遺址」，曾出土陶片，因地勢較高，是缺水的旱地，居民主要在此養牛，只有早期種植花生、玉米等旱作。

他說，大約民國七十七年至七十九年，他當時十七、八歲在這裡放牛，當地就陸續有出現三、四座墳墓，他也曾目擊有人在此「蓋陰宅」，當時對方答「已跟地主講過、經過同意才下葬」，那時他聽過後不以為意，後來才聽長輩提起「是被外地人私葬」，他痛批此地不是公墓，沒有經過地主同意怎麼可以私葬？希望鄉公所幫忙解決。

村長蔣國雄說，近年多次接獲村民反應，也找過公部門協助但都沒有下文，都要地主「自己想辦法」遷，但是阿美族的習俗對這種東西不敢隨便觸碰；他統計共有三個地主的土地被蓋「陰宅」，嚴重影響居民的土地權益。