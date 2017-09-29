〈北部〉橋梁通車8個月才剪綵 宜縣府：順應民意

2017-09-29

頭城鎮代批為了剪綵而剪

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕橋齡超過八十年的頭城吉祥橋改建，今年一月二十六日完工，但事隔八個月，縣府於昨日才舉行通車剪綵典禮，頭城鎮民代表林詩穎批評，通車已經這麼久，根本沒必要剪綵，縣府是為了剪綵而剪；宜蘭代理縣長吳澤成強調，本來縣府沒有剪綵計畫，但為了讓民眾心安，才會延到九月補辦，這是順應民意。

吉祥橋是縣道宜三線銜接頭城鎮拔雅里、福成里主要橋梁，民國六十九年興建，多年來受福德坑溪水沖刷，橋梁結構出現隱憂，六個密集橋墩常攔截上游漂流木阻礙水流，造成橋梁通洪斷面不足，地方擔心豪雨來襲，恐導致頭城鎮大半區域淹水危機，不斷向縣府爭取改建。

改建工程於一○四年六月開工，總工程經費六千八百多萬元，原先長度五十三公尺、寬十一公尺，改建後長度增為五十七．六公尺，寬度增為十五公尺，六座橋墩減為兩座，周邊河道也一起整治，整體工程今年一月二十六日完工。

但縣政府延遲至昨日才舉行通車剪綵典禮，吳澤成、頭城鎮長曹乾舜、議長陳文昌及議員蔡文益等民代均出席，不過，林詩穎卻批評，縣府要剪綵通車，一月就應該辦理了，卻拖延八個月才辦，根本已經沒有辦的必要。

林詩穎表示，許多民眾反映，為了剪綵典禮，橋梁路口增加了紅綠燈，人行徒步區也增加反光導標，裝了紅綠燈卻沒劃停止線，以當地的車流量，紅綠燈的必要性也讓人質疑，而人行徒步區的凸起反光導標，讓輪椅的民眾難以通行，應該用平面反光貼條，這些問題通車前就反應過，現在才處理就算了，不但沒到位，還給人為了剪綵典禮急就章的感覺。

吳澤成坦承，剪綵需封閉道路，通車後為了交通順暢，縣府確實沒有剪綵計畫，但為了讓民眾能夠安心，順應民意，鄉親既然有人覺得需要剪綵，縣府還是舉辦剪綵典禮，至於代表針對橋梁交通規劃提出的問題，會要求相關單位儘快改善。