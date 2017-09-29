〈北部〉人口逼近10萬 竹東爭取運動中心

2017-09-29

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹北市的國民運動中心廿六日上樑，預計明年七月完工，竹東鎮民代表會主席陳昌平認為竹東鎮人口逼近十萬，「竹東也需要國民運動中心！」準備藉由代表會提案，表達近十萬竹東鄉親也想要運動中心健身的心聲。

縣府：主要考量經費和用地

新竹縣政府表示，竹北市的國民運動中心規劃籌備多年，是縣內第一所國民運動中心，四億五千萬元的興建經費獲體育署補助二億元，其餘由地方自籌支應，如果要在竹東蓋第二座國民運動中心，經費和用地將會是主要考量。

陳昌平說，很多竹東鄉親在得知竹北市國民運動中心將在明年七月完工，紛紛向鎮民代表們反映：「那竹東呢？什麼時候會有？」他認為竹東鎮人口逼近十萬人的規模，的確也該有一座室內多功能運動場地，縣府和中央不能忽視這個需求，他會整合代表們的意見，在下次代表會開會時以提案方式為鄉親們表達心聲。

陳昌平說，新竹縣政府在竹東規劃的旅遊服務園區位於市區，面積約有三點六公頃，目前分別向客委會爭取補助的客家音樂村計畫、向交通部爭取補助的竹東轉運站暨旅客服務中心計畫，如果能夠把國民運動中心也納入一併規劃，不但可節省建設經費，未來建物的利用率也會很高，不會淪為蚊子館。

縣府表示，除了國民運動中心，竹東地方上對於旅遊服務園區的規劃，陸續提出遷建鎮公所與成立婦幼及身障服務中心、托育托嬰中心、青少年育樂中心等需求，都可透過鎮公所提出綜合意見參與實際規劃，但目前構想是客家藝術村以半戶外式展演空間，結合旅遊服務中心和交通轉運站為主體。