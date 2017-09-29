〈北部〉台鹽海水進水管工程 漁民怨嚇跑魚

2017-09-29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台鹽公司通霄精鹽廠近幾個月來，進行海水進水管更新工程，引發部分當地漁民反彈，昨天在工區出入口拉起白布條抗議。漁民指控，工程廿四小時不間斷，不僅噪音擾民，且工程從海邊抽取海沙，擾動海面混濁，影響漁獲「幾乎捕不到魚」。

影響漁獲 台鹽：已發回饋金

台鹽通霄精鹽廠廠方指出，施工前，曾評估海面作業影響漁民收獲狀況，已有核撥回饋金，透過漁會補償漁民，而工程已經施工將近四個月，首度出現漁民抗議，雖然不解為何有漁民昨天突然有此舉動，但廠方將會進一步改善相關狀況並與承包商協調工程時間。

將改採小型挖泥船 避免擾民

通霄精鹽廠廠方表示，由於海水進水管工程在海面作業，必須視天候狀況才能施工，之前雖然有夜間施工狀況，但並非每天如此，接下來除了與包商協調施工時間，廠方也會視情況改採以小型挖泥船替代大型抽沙船施工，避免抽沙馬達聲響過大，再度引發漁民抗議。

至於工程何時完工？廠方說，海上作業依賴天氣環境，包商也不敢打包票。

通霄鎮民代表黃榮聰昨早帶領十多名漁民前往通霄精鹽廠區後門工地出入口抗議，漁民拉著白布條，訴求「馬上停工與居民溝通」、「禁止夜間施工」等，甚至一度圍堵出入口。

黃榮聰指出，台鹽施工後，本來漁民出海至少還可以捕獲五、六斤的魚，主要魚種以沙梭、黑格為主，但施工後不少漁民抱怨「魚都嚇跑了」，捕不到魚。

抗議漁民也抱怨台鹽施工聲響過大，影響住戶睡眠，批評「噪音實在太大聲」、「晚上根本睡不著」，要求台鹽晚上九點後不要施工，才能照顧地方居民的生活品質。

黃榮聰強調，台鹽應該與地方妥善溝通，聽取居民心聲，不排除再度發動抗議，直到台鹽改善為止。