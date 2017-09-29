〈北部〉桃園復康巴士違規增5成 議員促加強管理

2017-09-29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市復康巴士逐年增加，今年截至八月底，交通違規件數卻增加逾五成，市議員謝彰文昨天質詢抨擊，這樣如何保障市民安全？市議員郭麗華也對復巴車輛增加，卻還是很難預約表示不解。市府社會局長古梓龍表示，會再與司機溝通並加強教育訓練；他也坦言尖峰時段的確不好預約，已在北區增加五輛復巴，改善問題。

社局︰多為搭載臨停紅線被檢舉

謝彰文表示，復巴從去年的一五○輛增至目前一六五輛，去年全年的交通違規件數十八件，而今年至八月底已達廿八件。身心障礙福利科科長蘇美惠解釋，復巴的違規情形多數是因臨停在服務對象的門口，停在紅線被檢舉告發，並非重大違規。

謝彰文說，社會局每年編列預算將復巴委外經營，但未盡監督之責，身障市民抱怨預約不到，卻發現部分民間捐贈的復巴閒置；合約明定復巴每日需營運八．五趟次，罰則卻是每天低於或等於七．六五趟次才會扣當期補助費十％，讓廠商有取巧空間，應該修改合約。

蘇美惠對此表示，因為有合約空窗期，部分新增的復巴無法上路，加上委外的世豪租車公司發生司機離職潮，造成有車沒司機的窘境，但問題都已克服；此外，委外合約也在今年初修正為每日未達七．六五趟次或營業里程未達卅七公里，就會各扣當期營運費五％。