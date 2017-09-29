〈中部〉學子扮孔子門生 為創世募發票

2017-09-29

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕中秋節來臨，象徵月圓人團圓，很多公益團體、機構送月餅、柚子給弱勢民眾，也有學生為創世裝扮上街頭募發票，幫助植物人，要讓弱勢民眾也能感受到中秋節的溫暖。

台中榮總罕見疾病暨血友病中心廿八日舉辦「喜歡（憨）愛心延續．血友攜手傳愛」活動，向喜憨兒基金會訂購一百盒中秋月餅禮盒，分送給院內住院病友、榮民及醫院附近福瑞里的獨居長者，讓月餅傳愛。

病友認購憨兒月餅傳愛

中榮院長許惠恒與罕病暨血友病中心主任王建得醫師表示，去年有近卅名病友到台北喜憨兒基金會，學習做餅乾與喜憨兒互動，讓血友病友了解自己也有能力關懷別人，這次月餅傳愛活動，也親自送月餅給獨老，收穫很多。

此外，台中市育成國際同濟會昨天在創會長、市議員陳成添與現任會長游圓鑫帶領下，將月餅二百盒與柚子一百箱全數轉贈給南台中家扶中心的扶助家庭。

另外，中興大學學務長蘇武昌昨天帶領崇德青年服務社社長陳怡禎及學生們，精心裝扮成至聖先師孔子及其門生子路、子貢等人不同造型，於南屯市場萬和宮旁為創世基金會募發票。

此外，有感於自己的童年時期也是在缺乏水資源的環境下長大的市民邱明嘉，在中秋節前夕，號召鄰居們一同籌募四十六萬元，捐款投入台灣世界展望會水資源暨衛生方案，幫助非洲尚比亞落後社區的兒童不再因飲用不乾淨的水而生病，或因為取水路程太遠而無法上學。