〈中部〉借閱電子書 市圖好禮三重送

2017-09-29

〔記者蔡淑媛、何宗翰／台中報導〕台中市立圖書館規劃電子書平台，提供超過兩萬冊電子書及七十種熱門電子期刊供民眾借閱，即日起並與國立公共資訊圖書館合作，推出「我的行動圖書館—來讀電子書，好禮三重送」活動。

市圖規劃「HyRead ebook」、「iRead eBook」及「udn讀書館」三大電子書平台，電子書資源採分齡分眾方式規劃，並成立多個特色專區。例如「臺中學專區」典藏台中歷史、文化與生活主題相關電子書籍，方便讀者了解在地文化特色。還有「閱讀認證專區」，依據學童年齡分眾典藏認證書籍，方便學童線上學習後直接至認證網站取得認證紀錄。

中市圖表示，讀者也可透過行動載具的數位閱讀，只要連線至電子書平台或下載專屬App後，以個人帳號取代借閱證，就能借還書，並具備主動收納管理電子書籍的個人書櫃功能，使用方便。

市民透過一證通用服務，同步享有國立公共資訊圖書館廿六萬冊的電子書館藏資源，現在與國資圖推出「我的行動圖書館—來讀電子書，好禮三重送」活動，首次加入電子書平台成為會員，並借閱完成八本電子書，可獲得精美資料夾和造型筆等多項推廣好禮。

中市圖也建置「Ｅ起來讀冊網路讀書會」臉書社團，提供民眾分享交流，讀者可使用電子書平台網址及App。