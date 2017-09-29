〈中部〉警民一起LINE 4小時助精障婦返家

2017-09-29

〔記者許國楨／台中報導〕人手一機時代讓通訊軟體完全融入全民生活，市警第二分局育才派出所前天獲報帶回走失的林姓精障婦保護安置，並將林婦照片及尋人訊息上傳第二分局與轄內里民共同建構的「警民聯繫平台」（LINE群組），大家迅速動起來果然發揮網路傳播力量，不到四小時就助林婦平安返家。

警方指出，當天下午接獲民眾報案，一名全身穿紅衣的婦人獨自走在北區東光路快車道上，警員趙峻男、吳慶陽趕往見婦人眼神呆滯，漫無目的邁著緩慢步伐前進。為避免來往疾駛車輛危及婦人趕緊上前瞭解，發現婦人疑有精神障礙情形，無法用言語表達，即先以巡邏車將婦人載返派出所保護、安置。

趙員見婦人不斷喃喃自語，卻無法表達意思，身上又未帶證件，經以警用電腦人臉辨識未果，雖持續在婦人迷途區域訪查附近居民但皆無人認識，帶到偵查隊捺印指紋也無所獲。

此時，警方靈機一動將婦人照片及尋人相關訊息上傳「二分局育才所里鄰長聯繫平台」（LINE群組），向轄內里鄰長請求協助，希望能以一傳十的方式擴大搜尋範圍，平台內成員市議員范淞育也熱心在群組呼籲，希望透過大家的力量幫助婦人返家。

果然團結力量大，在鄰里長的協助下終於有人回應表示該婦人姓林，住在東區大東紡織廠附近，員警遂將搜查範圍縮小，最後總算聯絡到五十三歲的林婦哥哥，將林婦帶回家。