〈中部〉改造30年違建 大甲圖書館10月開幕

2017-09-29

〔記者李忠憲／台中報導〕大甲區圖書館使用卅年，卻因沒有使用執照成了違建，建物硬體老舊沒有電梯，卻無法改善。經市議員吳敏濟多年來奔走下，獲台中市政府與中央補助及支持，建物與閱讀環境改造都已完成，全新圖書館不輸給市區，十月將正式開幕，成為大甲人一大福音。

大甲區圖書館卅年前啟用，因當年鎮公所便宜行事，沒有取得使用執照成了違建，硬體設施因此無法與時俱進更新改善。

耗資逾2千萬 取得使照、改善環境

市議員吳敏濟表示，原圖書館因沒有電梯，他一百年時向市政府極力爭取增設，才發現圖書館是違建。經多次討論後，決定將原建物修繕符合新法規，耗資一千三百多萬進行建築改造，一○五年底取得使用執照後，圖書館再進行教育部補助的閱讀環境改善工程，耗資一○四四萬餘元，今年八月初完工，終於讓圖書館擺脫違建罵名。

有編織書籍、影音、漫畫等專區

大甲區圖書館主任賴惠珠表示，新圖書館除藏書增加上萬冊，另外也針對大甲藺草編織規劃在地特色編織書籍專區。三樓增設團體視聽欣賞區，供民眾多人觀賞影片。另外，為搭配市府力推動漫，也設有青少年漫畫區，而自修區可讓學子念書，桌上新增隔板強化隱私，另外增闢團體討論室，供需要討論學生及民眾使用，二樓設置樂齡區，讓長者閱讀書報，一樓全部打通做為兒童親子區，空間開闊非常受到小朋友的喜愛。

台中市圖書館秘書許振華也說，大甲圖書館雖然不大，但軟硬體設施已不輸給市區的圖書館。市府目前也針對外埔、四張里、大雅等圖書館進行改造，希望給民眾一個舒服閱讀空間。

民眾林小姐表示，來這裡欣賞影片比坐在家裡看電視好得多，很適合帶小孩一起來，可增進親子關係。