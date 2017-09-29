〈中部〉彰縣道139線馬拉松 賞八卦山脈之美

2017-09-29

三千個名額 10月10日前報名

〔記者張聰秋／彰化報導〕二○一七年彰化「一三九馬拉松」將於十二月十七日清晨六時從彰化縣立體育場開跑，路線沿著橫亙八卦山脈的縣道一三九線前進，不但有山巒、稜線之美，更能遠眺彰化平原與台中盆地，全程經過彰化市、花壇鄉、員林市，被譽為最美麗的馬拉松路線，今年開放三○○○個名額，報名截止日期延長到十月十日止。

全馬經彰市、花壇和員林

活動由彰化市公所指導、跑步玩運動休閒協會主辦，市長邱建富昨為活動宣傳熱身，強調競賽路線之美。競賽組分全程馬拉松（42.195K）、半程馬拉松（21K）、挑戰組（10K）路線賽程，挑戰組路線於彰化市、半馬彰化市和花壇鄉，全馬組橫跨彰化市、花壇鄉、員林市共三鄉鎮，沿途經過台灣欒樹、小葉欖仁的綠色隧道和櫻花大道，還有賞鷹平台和七壙，置身林木感受路跑樂趣、享受呼吸清新空氣的芬多精，體驗陽光從樹蔭縫隙灑落大地，光影明暗交錯的愜意。

參加過二次田中馬拉松路跑的吳姓民眾說，路跑八卦山稜線風景很美，山路高低起伏較大，體力負荷大，賽前做好體能訓練再上路為宜，冬天氣溫雖未如夏天悶熱，白天太陽露臉，跑步流汗體溫會升高，要適時補充水份，才不會身體不適發出現中暑。

網路報名輸入關鍵字「跑者廣場」，或在網路輸入「2017彰化139馬拉松」搜尋，即能連結上上活動官網。