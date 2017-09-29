〈中部〉退休師「回娘家」 暨大附中4代同堂

2017-09-29

薪火相傳 奉茶感謝恩師

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨大附中昨以「飲水思源，薪火相傳」方式慶祝教師節，邀多位退休老師返校，接受昔日教過的學生奉茶感謝，並接受學生和「學生的學生」向他們敬禮感謝，而校方更貼心地找出這幾位老師最早出現在畢冊的照片掃瞄放大再裱框，師徒四代同堂，場面溫馨。

這項特別的教師節活動，昨日有七位退休老師「回娘家」，其中最年長的是現年八十四歲的鍾迪生；八十歲的曹東輝老師，則是該校從縣立埔里中學高中部，獨立出來成為省立埔里高中時，帶著二百名學生從舊校走到新校的創校老師。

昨日「回娘家」的退休老師中，退休資歷最淺的是一年多前才退休的陳浩程主任，他負責到郊區找到曹東輝，因為他就是曹老師當年帶著從舊校到新校的學生之一。

昨日返校的退休老師中，有第一、第二代的老師，還有當年他們的學生現已回母校任教的第三代，而現在暨中的學生則是第四代，四代同堂的場合，先由暨中學生先泡茶給自己的老師喝，隨即換由老師奉茶給昔日恩師喝，象徵「薪火相傳」。

校方送畢冊照片放大裱框

校長張正彥昨日則代表校方，把「回娘家」退休老師最早出現在畢業紀念冊中的照片掃瞄再放大，裱框後送給這些老師，老師們仔細端詳，當年的回憶湧上心頭，話匣子一開，就說起一個又一個故事。

退休聯誼會會長曾鳳蘭則難忘九二一震災後，三個兒女的國、高中課本都壓在倒塌的房子裡，學校老師們東拼西湊找出各科課本給她的孩子使用。

校長張正彥說，老師不僅是傳授知識與技能，更以身教給予學生永遠的典範，邀退休老師回來，也希望提醒學生要一直記得向老師感謝。