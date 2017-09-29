〈中部〉候診區變故事屋 看他的診好歡樂

2017-09-29

〔記者詹士弘／雲林報導〕暖男醫生打造故事屋， 小朋友看病不哭了！

有沒有聽錯？台大醫院雲林分院小兒部候診區，竟傳來陣陣嘻笑聲而非哭鬧聲，小兒部主任蔡政憲在候診區打造「台大故事屋」，請文化處志工故事媽媽來講故事，讓小朋友最怕的醫院變成兒童樂園。

雲林分院有間台大故事屋

「以前小朋友到醫院看病，不是哭鬧就是坐不住，有了故事屋，孩子穩定多了。」病童媽媽滿意的說。

台大雲林分院二個月前設了故事屋，裡頭擠滿候診的家長與小朋友，小朋友忙著帶動唱、聽故事，幾乎忘了身上的病痛，看到穿白衣的護理師阿姨，也不再害怕。

「從孩子出生後，就可以唸故事給寶寶聽。」蔡政憲表示，當初他籌辦故事屋，只是單純鼓勵親子共讀，零到三歲的親子共讀，可培養寶寶的閱讀習慣，沒想到故事屋還有意外收穫，孩子不再怕到醫院，診間的哭鬧聲也被笑聲取代。

主任蔡政憲購書送小朋友

故事媽媽志工「糖果老師」陳秀春說，有一天她在雲林縣文化處說故事時，老聽眾蔡政憲突然跟她說，希望在醫院打造故事屋，請故事媽媽幫忙說故事，他願意支付鐘點費；她被蔡政憲的心意感動，除表示會義務幫忙外，還號召另外六名故事志工加入，一週安排兩天的說故事時間。

陳秀春說，故事屋剛開張當天，家長與小朋友只敢擠在門口看著她們表演，靠志工一一到候診區「拉客」，現在只要對外喊聲「說故事了」，小朋友與家長就蜂擁而入，效果超好。

蔡政憲也在看診室貼上卡通圖案，自掏腰包購買故事書、繪本，當作有獎徵答的贈品送給小朋友，至今已送了四、五十套圖書。