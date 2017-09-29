〈中部〉配天宮慶成安座法會 普度供品6150桌

2017-09-29

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子配天宮遭祝融之災，歷經整修，廟方於九月廿二日舉行啟開廟門、媽祖入火安座儀式，連日來舉辦祀宴大典，昨天更舉行「慶成安座普度法會」為系列活動掀起最高潮，普度桌數高達六千一百五十桌，場面盛大，今年爐主周至雲更運用創意擺出「餅乾塔」，相當吸睛。

四年多前，配天宮因大火燒毀正殿，「樸樹媽」等神尊也被燻黑，行政院文化部及嘉義縣政府、廟方共同斥資七千餘萬元修復。

配天宮董事長黃清田說，一般普度在農曆七月底前完成，廟方今年也有舉辦傳統普度，配天宮媽祖入火安座，邀請四方「好兄弟」前來祝賀，因此舉辦「慶成安座普度法會」，讓來訪的「好兄弟」飽餐一頓；信眾每人繳交一千元請廟方代辦，普度結束後，各類供品由廟方捐贈給弱勢民眾或團體。

普度法會在開元路以南、海通路以北、市東路以東及文明路以西等道路及空地上，放置六千一百五十桌普度供品，琳瑯滿目，場面浩大。爐主周至雲說，除一般普度供品，他特地請全家人將一包包餅乾黏成一圈圈，疊高成為六座「餅乾塔」，一共使用六百多包，有趣的是，無風無雨也無人拉扯，卻有幾包餅乾自行掉落，讓旁人笑說「『好兄弟』來拿了！」

道長廖健男主持一連九天的大法會科儀，從九月廿日送火神儀式開始，昨天最後一天進行普度開香、北極蕩魔法懺、灑孤淨筵、化紙送孤、圓滿謝壇、奉送高真等傳統科儀後，配天宮媽祖入火安座、慶成謝土大典圓滿完成。