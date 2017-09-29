〈中部〉文心路捷運綠廊 路平工程11月啟動

2017-09-29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第一條捷運綠廊將於明年八月底誕生！

20.4公里人行道將改善拓寬

台中市捷運綠線主要行經文心路，市府建設局計畫將文心路打造成為捷運沿線的綠廊，向中央爭取七億五千六百萬元經費，將於十一月啟動文心路路平專案，整合文心路沿線多項複雜的施工介面，以捷運綠線為主軸，分段展開總長廿．四公里的人行道改善作業，及北屯路、文心路、文心南路與建國北路的路平工程，預計明年八月底前可全線完工。

捷運綠線將於二○一八年試營運，二○二○年正式營運，而文心路雖寬卻是相當老舊，未來捷運有多個車站站體會設在文心路上，因此文心路需要進行整修。

建設局表示，文心路橫跨北屯、北區、西屯、南屯，沿線多路公車經過，兩側還有人行道、騎樓，部分路邊停車格也劃設公車停靠站、候車亭等，加上目前捷運綠線正在施工中，導致文心路整體施工介面複雜，未來一旦捷運通車後，民眾從捷運站出口前往人行道至周遭店家騎樓，都是捷運通車後可能面臨的衝擊。

因此，建設局將進行文心路的路平，而在進行之前，會先針對人行道兩側共約廿．四公里路段進行改善。

建設局表示，文心路路平工程將由文心路自崇德路至昌平路段開始，每一個街廓約施工卅天，再接續施工下一個街廓，採分段進行。

建設局規劃將靠近騎樓狹小的人行空間寬度淨空為一．八公尺，讓人行空間更寬廣順暢。

靠近馬路的人行道則規劃行人與自行車更寬廣的通行空間，將原本三公尺的人行道向外拓寬二公尺，其中的一．二公尺配置自行車及行人通行空間，以行人為優先，自行車併用、人車共道的方式規劃。

其餘的○．八公尺則規劃緩衝帶於最外側，民眾在緩衝區間路邊停車開門，而緩衝帶也可以作為公車候車區、無障礙及車行斜坡道設置空間。

未來也會將車道恢復在捷運施工前的沿線路段雙向六車道配置，更將暫時取消的路邊停車格重新調查恢復，進一步規劃路邊停車格與橫交道路停車空間。