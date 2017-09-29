〈中部〉埔里築巢引鳳 產業微型園區明動土

2017-09-29

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕號稱南投縣第一個地方特色產業微型園區「埔里地方特色產業微型園區」明（三十）日將動土，預定明年四月完成公共設施，八月底建好園區服務中心 。縣府強調，希望能築巢引鳳吸引在地特色產業進駐，同時能在環保與產業發展中取得平衡。

位在埔里鎮中正路籃城淨水場旁的該園區基地，總土地面積五公頃，產業用地達三公頃，預定可招收四到七個廠商來此設廠，土地價格一坪大約九到十萬元。

另外有二公頃是公共設施用地，縣府負責做好公共設施，包括：二座生態滯洪池、周邊均設置隔離綠帶、服務中心、污水處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線、園區十二公尺道路，各項公共設施完善。

園區服務中心 明年8月完工

南投縣政府表示，明日舉行動土儀式後，隨即動工施設公共設施，預定明年四月完成，而園區服務中心則在年底動工、明年八月底完工，希望該園區能結合地方特色產業與休閒遊憩，朝觀光工廠發展，成為縣內第一個以觀光工廠為主題的產業園區。

創造300個以上就業機會

由於經濟景氣蕭條多年，地方都希望該園區能帶來就業機會，也帶動埔里鎮的繁榮。對此，縣府建設處表示，園區將為地方創造三百個以上就業機會，每年約可創造十八億元產值，縣府下個月會第二次公告招商，雖探詢的廠商不少，但縣府也坦承有些廠商認為一坪九到十萬元地價稍高，影響設廠意願。