〈中部〉進口奶油漲5至7成 月餅變貴了

2017-09-29

豬肉、鹹蛋黃價格也上揚

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中秋節難過了！進口奶油、豬肉、鹹蛋黃通通漲價，尤其是進口奶油大漲五成到七成，讓彰化鹿港糕餅老店只好忍痛調漲綠豆椪價格。業者鄭永豐表示，中秋節最熱賣的綠豆椪，每個要調漲十元。

鄭永豐表示，今年食材價格通通漲，由於國際乳源缺貨，進口奶油價格大漲，以他所用的愛爾蘭奶油為例，二十五公斤裝的愛爾蘭奶油從去年三八○○元，今年大漲到六六○○元，光是進口奶油就大漲七成三。

鹿港老店綠豆椪 每個漲10元

不只進口奶油大漲，還有豬肉也漲，鄭永豐說，豬肉從去年同期每斤七十元，最近漲到每斤一百元，漲幅高達四成二，連鹹蛋黃也因為天氣炎熱、產量減少，每顆也從五元漲到六‧八元，整體成本跟去年相比高出三成左右，只好忍痛漲價，綠豆椪從原本五十元漲到六十元，每個調漲十元！

鄭永豐指出，進口奶油漲價看起來跟月餅沒有關係，其實影響很大，因為他十年來都是以奶油取代豬油，以綠豆椪來說，就是一層油皮，加上一層油酥，再包內餡，奶油占油皮的比例為四成，油酥則是一半奶油、一半麵粉，綠豆沙內餡要進行拌炒程序，炒到最後也要加入奶油，所以奶油使用量很大，根本不可或缺。

鹿港烘焙業者黃立文表示，他們採紐西蘭進口奶油，價格也漲五成，但為了爭取訂單，就是不敢漲，希望能夠薄利多銷！

鄭永豐表示，進口奶油價格還在繼續攀升，目前愛爾蘭奶油的報價是中秋節過後將調漲到七八○○元，漲幅為十八%，至於明年中秋節月餅會不會漲價，就等明年再說了！