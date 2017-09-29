〈中部〉太平雲梯售票不便民 阿管處：10月底檢討

2017-09-29

討論開放網購當日票

〔記者曾迺強／梅山報導〕歷時十年，嘉義縣梅山鄉太平雲梯已於本月廿三日落成啟用，被視為提振山區觀光的「大補帖」，但只開放最遲前一日網購刷卡票券，遭當地店家與遊客批評相當不便，也讓未事先購票的外地遊客敗興而歸，希望能開放現場購票。阿里山國家風景區管理處長馬惠達回應，原規劃預購制是避免大量人潮湧入太平街區，造成塞車，十月底會檢討現行營運方式，討論是否開放當日購票，至於現場售票仍待研議。

「看見遊客失望的神情很不捨。」太平老街小吃業者江宏耀表示，雲梯營運後，許多遊客不知道票券須事先網購規定，即便當日備妥手機、信用卡上網買票，卻因限定最遲須前一日預訂，只能無奈在登梯口前止步，無法入內行走長二百八十一公尺的雲梯，俯瞰嘉南平原美景。

無指示牌 老街攤商怨生意差

此外，雲梯周邊未設置前往鄰近四百公尺的太平老街遊賞的指示牌，不少老街店家在臉書「雲端山城 太平雲梯、老街」抱怨，指遊客不知附近有老街可逛，走完雲梯隨即搭接駁車或開車下山，雲梯營運後，逛老街的人潮如溜滑梯般下降，多家攤商因生意差，將在國慶連假後結束營業。

據了解，雲梯工程開工後，當地人與外地人看好營運商機，租店面或攤位做生意，位於老街街頭的太平活動中心附近，目前每攤月租金最高二萬元，街尾太平國小附近也有每月五千元行情。

未見塞車 村長：享遊憩品質

太平村長嚴清雅說，有店家認為阿管處總量管制的做法，使遊客量不如預期，不過，上山的縣道一六二甲線（太 平公路）營運至今未見塞車，遊客也覺得不會人擠人，可享有一定的遊憩品質。

馬惠達說，正蒐集遊客、店家意見，十月底將檢討現行營運方式，討論是否開放當日購票；雲梯周邊往太平老街等旅遊指示牌，最慢在十月國慶連假前設置，引導遊客至老街消費。