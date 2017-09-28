〈南部〉10元硬幣鑄愛心阿嬤碰釘子 立委批央行官僚

2017-09-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有網友在「公共政策網路參與平台」提案「十元硬幣頭像改鑄愛心便當阿嬤莊朱玉女」，中央銀行昨日回應，硬幣改版圖像選擇，宜先獲致社會共識「審慎為之」，將積極蒐集國際間硬幣改版的設計風格及圖案選用趨勢，做為未來硬幣改版參考。

這項提案在六月間提出，七月廿七日見報後，七月廿九日「一炮沖天」破五千大關，創下該平台二天就完成門檻新紀錄，央行依規定二個月內提出正式回應。

中央銀行表示，改版工作包括硬幣設計與試鑄、報請行政院核定、向國人說明、幣材採購、全面鑄造、硬幣調撥至全國金融機構、辦理全民教育宣導，以及相關自動化處理設備等，程序繁雜，需時甚長，且耗費大量社會資源，絕非例行補充市面同版硬幣所能比擬。

中央銀行表示，十元硬幣發行量高達三十八．五億枚，國父版十元硬幣自一○○年一月發行迄今僅六年餘，民眾使用情況良好，目前無再改版的急迫性，尚需通盤審慎規劃，將在下次改版時一併納入考量。

南市立委大批央行官僚心態；網友留言正反意見紛陳，支持者認為「官僚推託言語，兩幣並行不會有問題，官員腦袋轉不過去才是大問題」；還有網友PO出中央造幣廠官網介紹蔣渭水、蔣經國紀念流通幣，諷刺說「這些應該都是假的…」；不支持者認為，「太多的意識形態對台灣未來無益」、「我也是納稅人，所需預算請這些贊成的人拿錢出來」、「不建議造神，誰規定一定要是人頭像，可以用就好」。