〈南部〉樂高認證大師黃彥智 創作地標展出

2017-09-28

〔記者劉婉君／台南報導〕中醫師黃彥智在兒子未滿周歲時，買了樂高積木要給兒子當玩具，卻因當時孩子太小，自己反而深深著迷其中，更玩到極致，成為全球十七位樂高認證大師之一，也是台灣第一人。

中醫師紓壓 玩樂高積木10年

市定古蹟台南知事官邸即日起推出「台灣老角落、積木新發現」特展，黃彥智、鄭高育、蔡銘育創作的總統府、台南火車站、台中公園等台灣知名地標，一次飽覽。黃彥智是台中的開業中醫、也是樂高認證大師，玩樂高積木十年，西班牙、中國等國家也委託他創作。

他說，小時候雖然想玩樂高，但沒錢買，如今成為最大的興趣，兒子女兒也會跟著一起創作，玩樂高很紓壓，長期深受僵直性脊椎炎之苦，近兩年也似乎因為專注於興趣，控制得很不錯。

黃彥智說，創作古蹟建築時，只要不是方正形的都很難做，常會搭配建築，加上人物及景物，有時還會搭配節日設計，讓作品呈現更豐富。

配合「台南設計展」將於卅日至十月十五日在台南舉行，知事官邸邀請黃彥智、鄭高育、蔡銘育三人，以歷史建築為主題展出，七件作品將包括總統府、赤嵌樓、台南車站、台北故事館、台中公園、台中市役所、彰化大佛等，分別搭配知事官邸的不同場景展出，民眾可以透過樂高積木，近距離體會台灣老房子魅力。