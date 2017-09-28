〈南部〉三崁店棲地 諸羅樹蛙變少

2017-09-28

〔記者黃文瑜／永康報導〕三崁店糖廠是台南最大的諸羅樹蛙棲地，但民間團體進行定期觀測時，卻發現保育類樹蛙數量今年似乎有減少，推斷是諸羅樹蛙繁殖季降雨量少及登革熱防疫影響，導致諸羅樹蛙沒有良好棲地。

三崁店是保育類諸羅樹蛙在台灣最南端的棲地，該地曾一度要開發為住宅區，但被民間力量擋下，珍貴的樹蛙順利保存下來，荒野協會永康站長鄭源慶表示，三到九月為諸羅樹蛙的繁殖季，只有在下雨天時，雌的諸羅樹蛙會在樹下聽樹上的公蛙鳴叫，找到心儀對象後，爬上樹把公樹蛙背下來，並在水池邊打卵泡，再以落葉覆蓋，並會評估產卵地點的水量是否能維持二到三週，讓小蝌蚪成蛙。

荒野協會︰聽蛙鳴數量減少

「聽蛙鳴覺得數量變少！」鄭源慶說，因為簡單的兩棲類觀測法是以蛙鳴來判定青蛙的數量，而官方對於該區諸羅樹蛙調查僅有一○三年農業局記錄的約九百多隻，此後再也沒有相關調查，市府決定成立三崁店自然生態公園，今年工務局才開始委外進行正式觀測，目前也無數據資料能比對，不過特有生物研究保育中心兩棲類研究室（特生中心）表示，兩棲類的計數通常也不會一隻一隻標號，而是以同一地理範圍觀測到的數量前後比對，因此聽蛙鳴確實可做為物種的計數方式。

特生中心︰雨少影響蛙類交配

「只有在雨天諸羅樹蛙才交配，一次會下二百到四百個卵」，特生中心表示，因此下雨也是影響蛙類交配的關鍵因素，而根據氣象局資料顯示，今年三到九月的雨量，相較去年同期減少一二四○．五毫米，日照時數也增加近五十個小時。

鄭源慶說，另一可能影響因素也和登革熱防疫有關，因高規格防疫讓許多民眾匿名檢舉，以致改變諸羅樹蛙的棲地，錯砍次生林及新設排水溝，使區域內水迅速排走，導致蛙類無法於暫時性積水窪地產卵繁殖下一代，盼工務局在規劃公園時，能做長期觀測，持續保護諸羅樹蛙。