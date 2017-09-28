〈南部〉高雄港將蓋19座深水碼頭 108年完工

2017-09-28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄港將新建十九座深水碼頭，預計民國一○八年完工，屆時可提供超大型貨櫃輪靠泊作業。

可提供超大型貨櫃輪靠泊

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫（第七貨櫃中心），位於二港口南側外海水域，預定填築新生地約四百廿二．五公頃，興建十九座深水碼頭，其中包括五座新式深水貨櫃碼頭，以提供兩萬兩千ＴＥＵ級大型貨櫃船靠泊作業，每年估計為港區增加四百萬ＴＥＵ（標準貨櫃單位）量。

台灣港務公司表示，計畫總經費為一千兩百億五千萬元，其中政府負擔部分共三百四十四億五千萬元，民間投資營運設施八百五十六億元，預計於一○八年完工。

港務人士指出，貨輪大型化是世界趨勢，目前最大型貨輪為巴拿馬籍「商船三井成就號」，可裝載兩萬多ＴＥＵ，而高雄港今年曾有一．八萬ＴＥＵ巨型貨櫃輪停靠（麥司克麥金尼輪，MAERSK MC-KINNEY MOLLER）。

台灣港務公司工程處督導鄭智文說，已展開第七貨櫃中心招商作業，邀請國際大航商及專業貨櫃碼頭裝卸公司參訪，完工後預計配合國道七號新建，創造投資環境，吸引航商進駐。

工程單位表示，現有中島港區大宗散雜貨碼頭，將遷到第七貨櫃中心四座散雜貨碼頭，而舊港區一到廿二號碼頭石化儲槽也將遷移，讓鄰近市區碼頭轉型做為親水遊憩觀光，活絡高雄市區景觀及港市效益。