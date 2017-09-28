〈南部〉3國立大學合作 成立材料國際學院

2017-09-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨偕同國立台灣大學、國立成功大學及國立中山大學校長，共同宣佈三校將聯手在高雄成立材料國際學院，初步規劃明年九月招收碩士班，為台灣培養高階材料與循環經濟研發人才，深化台灣在全球材料業界的競爭力。

高雄市政府同時指出，市府與中央正規劃利用半屏山旁的中油高雄廠舊址，轉型開發為國家級新材料循環經濟產業研發專區，專區內計畫涵蓋材料國際學院、聯合研究開發中心、專區專業管理機構。

台大、成大及中山聯手 明年9月招生

高市經濟發展局長曾文生說明，因應全世界材料產業需求、市場與產值持續成長趨勢，整體產值超過六兆元的台灣材料業須積極整合，才能在全球材料產業站穩腳步。

曾文生進一步表示，高雄石化年產值八千五百億元、佔全國四十五％，金屬產業年產值五三三四億元、佔全國四十三％，南台灣航空產學產值超過三百億元，醫材聚落產值超過兩百億元，全國最大的半導體聚落也正在高雄成型。

培養高階材料與循環經濟研發人才

他強調這些產業均與材料有關，包括高值材料，凸顯高雄在全國材料產業的分量，加上政府積極推動的五加二產業創新與前瞻計畫，對高值材料有迫切需求，所以市府借鏡德國柏林阿德列爾肖夫科學園區、日本國立物質材料研究機構經驗，尋求與國內頂尖大學合作，創設材料國際學院。

材料學院成立後，政府下一步會推動研發中心，整合工研院、金屬中心、中科院等機構，及中油、中鋼、台船等企業，共同進行高性能、特殊規格、安全無害的新材料關鍵技術研發，結合材料學院人才，將研發成果導入商業化。

台大校長張慶瑞、成大校長蘇慧貞、中山大學校長鄭英耀，昨在高雄市長陳菊、國策顧問何美玥、議長康裕成見證下，共同簽署材料國際學院合作意向書，初步規劃明年九月招收碩士班，第一年可能借用中山大學，後續再移回中油高雄廠。