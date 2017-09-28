〈南部〉台東污水處理廠 挨批效率差

2017-09-28

污泥處理費漲近5倍 含水量卻超標

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣第一座污水處理廠知本水資源回收中心，委託業者清除污泥的處理費，從去年十月起大漲四．六八倍，污泥含水量卻高達八十三％，昨天被台東審計室要求改善；但縣政府表示，價格及含水量都在合理範圍內。

台東審計室昨天到縣議會進行「台東縣一○五年度總決算審核報告」，審計官李維銘對縣府施政成效提出多項建議，其中對污水下水道興建及營運直指污水處理效能偏低，亟待改善。

他說，縣府興建知本水資源回收中心，耗費四億三千多萬元，原預計接管戶數是二七五○戶，但至今僅完成四七五戶，縣府應積極提高接管戶數，並開徵使用費，以落實使用者付費原則。

審計報告進一步指出，知本水資源回收中心污泥清運單價在一○二年十月到一○五年十月間是每噸二○九三元，此後即調到每噸九七二九元，大幅調漲四．六八倍，污泥含水量卻達八十三％，縣府應辦理污泥減量及再利用，以節省污泥處理費。

縣府建設處長吳慶榮說，知本水資源回收中心並未強制民眾接管，多數民宅仍採用傳統的方式經化糞池處理後排到水溝。縣府城鄉環境工程科科長馬志安說，從未設定接管戶數是二七五○戶，第一期已接管四七五戶，接下來第二期將接管一千五百戶。

縣府指稱都在合理範圍

在污泥處理方面，馬志安說，全國各縣市都面臨污泥處理難題，一噸七千多元是合理價格，台東因無在地廠商，都由南部縣市而來，所以稍高，但屬合理範圍。

馬志安說，污泥的標準含水量是八十％，知本廠八十三％，並非很大的誤差。