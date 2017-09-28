〈南部〉中央列管4蚊子館 游泳池占2件

2017-09-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市近來積極活化閒置資產，成功媒合九十七處，節省支出約五十九．二六億元，另外有十三件中央列管「蚊子館」（指閒置公共建設）在升格後解除列管，但目前仍有黃金海岸船屋、歷史水景公園橡欣樓、佳里游泳池、玉井游泳池四件仍在列管中，財政稅務局（簡稱財稅局）不諱言，佳里與玉井游泳池不是成功案例，後續改善令人擔憂。

財稅局長張紹源昨在市政會議報告，南市推動促進民間參與公共建設，簽約件數由升格前的三件增至升格後十九件。另外，針對市有財產進行盤點，並對於閒置與低度利用財產進行活化與再利用研議，現階段完成閒置資產媒合共有九十七處，節省支出約五十九．二六億元。

不過，早年中央推動「一鄉鎮一停車場」、「一鄉鎮一游泳池」政策下，至今衍生使用不佳的閒置問題，包括新化地下停車場、新營「停六」停車場及海安路地下街等共十三件，已經委外或活化運用後解除列管，就剩黃金海岸船屋、歷史水景公園橡欣樓、佳里游泳池、玉井游泳池未解除。

黃金海岸船屋已閒置廿多年，曾經二次公告皆流標，正由觀光旅遊局再投入二千萬元進行整修，現正申請使用執照，並辦理委託經營招商。

位於安平的橡欣樓，文化局原計畫作為特色物產館，可是委外招商同樣不順利；文化局表示，目前爭取作為文化資產育成基地或是數位青創基地。

佳里游泳池則規劃轉型「佳里區複合式體育館」，玉井游泳池則在今年已徵選救生員公告十五次，員額尚不足，仍無法開放使用。

佳里、玉井泳池 後續營運成效未定

張紹源不諱言，玉井位於偏遠地區，救生員招募不易，鄰近學校使用需求低，而佳里亦是游泳風氣不像熱鬧市區盛行，是否需要再投入經費規劃，兩處後續營運成效未定。