〈南部〉三道封鎖線 台南打詐成效全國最佳

2017-09-28

〔記者楊金城／新營報導〕打擊詐騙、毒品是當前治安重點工作，台南市警察局全台首創防制詐騙三道封鎖線，打擊詐騙犯罪成效全國最好，警察局長黃宗仁本週五要在警政署署務會報向全國警察機關報告「打詐台南經驗」，成為打詐範本。

7月至今阻詐金額2240萬

台南市警局統計，南市防止車手提領從去年每月一千二百多次，到上個月才只有廿七次車手來南市取款，光是今年七月至今成功阻攔詐騙金額就高達二二四○萬元、逮捕一○四名詐騙車手。

黃宗仁說：「南市打詐成功，這是全體台南警察的光榮，謝謝基層員警的辛勞與努力，我以身為台南市警察局的一員為榮，詐騙、毒品犯罪必須要全民的認同與協助，才能將詐騙、毒品犯罪趕出台南！」

詐騙集團慣用網路買賣、「假冒機構（公務員）詐財」的詐騙手法，歹徒先佯裝電信、醫院、檢警、法院等身分取得被害人信任，再編織故事佯稱被害人涉及刑案，並以監管民眾帳戶或代為保管為由，使被害人慌張無措的踏入詐騙陷阱，匯款到詐騙帳戶或面交給詐騙車手。

LINE群組即時通報

台南市為何能打詐成功？台南市刑警大隊長黃建榮說，南市首創防制詐騙三道封鎖線政策，責成十六個警分局建立轄區金融機構、超商及里鄰長的LINE群組，成立防護網即時通報系統，可將最新詐騙手法運用LINE廣播器廣播給群組 知悉，並在疑似詐騙案件發生時可迅速通報展開追緝行動。

市警局的臉書也會更新最新反詐騙宣導資料，提高民眾對詐騙手法的敏感度。

在打詐的辦案技巧上，市刑大分析車手提款的熱區，由分局編排巡邏、埋伏勤務，在車站、計程車、超商、農會、金融機構廣發打詐宣傳單，提醒注意車手出沒、車手的樣貌特徵，也在全國首創的分局社區治安會報邀集義警民防、里長、社區理事長等傳授打詐要領。

更厲害一招是重金懸賞，民眾舉報車手破案有獎金兩萬元，大台南警友會視情節會再加碼，成功阻攔詐騙的金融人員也有一至五千元獎金。

市警局還會利用局務會議，由黃宗仁公開表揚及時攔阻詐騙款項有功的金融機構行員及超商（市）店員，頒發獎座、獎金、印有專屬個人化的警察杯杯以表感謝，警民合作才能打詐成功。