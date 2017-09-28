〈南部〉左營萬年季 全國首創神尊光雕秀

2017-09-28

亞洲最大玄天上帝展演

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國唯一「高雄左營萬年季」將於十月七日登場，今年打造四百公斤的金毛火獅，更推出亞洲最大玄天上帝展演光雕秀，是全國首創神尊演出光雕秀，再加碼環湖水舞光影秀，與蓮池潭相映成趣，深具宗教與觀光指標，再現左營舊城風華。

「高雄左營萬年季」每年吸引一百五十萬觀光人潮，今年全國首創神尊展演光雕秀，以左營元帝廟的主神玄天上帝，高廿一公尺是亞洲最大，將於每晚九時推出科技燈光秀，再於蓮池潭三公里水域，加碼推出水舞光影秀，光彩奪目、相映成趣。

還有環湖水舞光影秀

活動首日在輪鼓喧天中開場，全國卅三組好手齊聚一堂，舞力全開大跳台客舞，今年更打造高三．二公尺、重四百公斤的金毛火獅，市長陳菊親自點睛開光，為八天七夜活動揭開序幕。

打造400公斤金毛火獅

重頭戲是萬年「迓火獅」，廿四名壯漢迓火獅，串聯在地十二間廟宇，舉辦八天七夜活動，繞行左營區街道，民眾參與活動消災解厄，還能在祈福卡寫下心願，藉由火獅燒化升天，稟報上蒼實現願望。

攻炮城炸城門有獎金

值得一提的是，今年攻炮城比賽將回歸傳統，參賽者手擲鞭炮，轟炸木製城門，最高獎金一萬二千元，感受鄭成功時期士兵投擲火藥的軍事訓練，民眾順利攻下炮城，可獲得萬年季限量紀念Ｔ恤。

民政局局長張乃千表示，今年將蓮池潭變成光影及光雕秀展場，倒映湖面與水共舞，炫彩奪目如夢似幻，由於適逢國慶連假登場，加上高雄主辦生態交通全球盛典，觀光人潮可望超過一百五十萬人，歡迎民眾共襄盛舉。