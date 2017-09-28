〈南部〉鹿野池上立告示牌橋下施工 民眾稱無感

2017-09-28

多處橋樑設請勿丟垃圾警語

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縱谷的台九線上有多座橋樑，近來立了「橋下施工，請勿丟垃圾」的警語，有民眾反映不見橋下有工程進行中，懷疑是相關單位為了減少橋下垃圾而設，公路總局關山工務段表示，橋下確實有安裝橋樑排水管的工程，約半個月後即可全數完工，工程結束就會拆除牆上的告示牌。

許姓民眾表示，從鹿野到池上的台九線橋樑，都可見「橋下施工，請勿丟垃圾」警語，牌子立了一、兩個月，橋下還是「好平靜」，也未見告示牌拆除，感覺已經成為橋樑必備路標，難道是公路總局為了避免橋下垃圾堆積，影響河川疏濬，還是防止異物掉落橋下方的防汛道路，影響行車安全。

公路總局關山工務段長孫百慶解釋，公路總局不會無故在橋上標示此類警語，由於以往橋樑並未裝設排水管，只要下雨，橋上雨水直接從排水孔宣洩至橋下，易造成雨水亂噴，影響橋下防汛道路用路人的安全，因而近來在鹿野、關山、池上等台九線橋樑進行排水管安裝工程，也有助延長橋樑壽命。

公路總局︰正在安裝排水管

孫百慶說，只要有橋樑工程，承包廠商必定設置此類警語，就是避免橋下施工時，有民眾隨意從橋上丟垃圾，若正巧砸中工程車或施工人員，後果恐不堪設想，每座橋樑完成排水管安裝工程後，就會拆除請勿丟垃圾的警語告示牌。