〈南部〉停車難、店租貴 屏市逢甲中華商圈褪色

2017-09-28

不到百公尺 十餘店面招租

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市逢甲、中華商圈鬧區近來招租店面愈來愈多，短短不到一百公尺就有十餘家店面招租，商圈熱度明顯退潮，連熄燈一年的逢甲路舊麥當勞店面至今都沒有租出去，令人嘆息，屏東縣不動產商業同業公會理事長王世賢說，租金貴、停車不易，讓該區域市況呈現下滑趨勢。

經營長達二十三年、屏東縣第一家麥當勞，一年多前宣布熄燈，敲響了逢甲商圈的警鐘，當時就有人提出因為逢甲、中華商圈沒有停車場，且店租太貴，生意愈來愈難做，麥當勞新設的據點不是改在百貨公司、火車站，就是在屏東大學、縣政府附近，地點及市況都比逢甲、中華商圈好很多。

人潮轉移至百貨公司、火車站

屏東縣不動產商業同業公會理事長王世賢認為，整個大環境不好，網路銷售取代了一部分的店面銷售，加上逢甲、中華商圈的店面租金貴、停車不便，難以吸引其他鄉鎮的人前往消費，才會有愈來愈多的店面招租卻租不出去，而逢甲、中華商圈是早期屏東市最熱鬧的地方，但現在商圈已經逐漸移轉，人潮沒有那麼多了，店面更不易租出去，對於該區是一個警訊。

屏東市民代表林玉井認為，許多地主不願降租金，加上租期太短，才讓許多商家打退堂鼓，商圈的沒落無非就是人潮減少、消費降低，市場會決定興衰。

縣府表示，為了解決該區的停車問題，將拆除永福路舊屏東警分局開闢為停車場，而唐榮國小也會規劃部分停車位供民眾停車。