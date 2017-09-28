〈台北都會〉明年捕蜂抓蛇 動保處接手

2017-09-28

人力不足 研議交外包廠商處理

〔記者黃建豪／台北報導〕消防員業務繁重，除打火救命外，台北市舉凡捕蜂、抓蛇、救貓犬，都會有民眾找上消防局。但在行政院農業委員會要求地方配合回歸農政單位處理後，北市因沒有農業局或農業處，最快明年初起，將把捕蜂、抓蛇業務交給動物保護處，該處亦有人力不足問題，因此正研擬外包給民間廠商處理，僅在造成傷亡的緊急危害案件或晚間十點後的夜間緊急狀況，才由消防員出馬。

通報消防局的捕蜂、抓蛇案件往年平均高達七、八千件，近年雖因宣導由農政單位處理，通報案逐年下降，但去年仍多達五九六二件，每次都得派二至三名消防員出動，對於人力負擔相當沉重，且消防員大多沒有受過專業訓練，每次出勤都得承擔受傷風險。

曾於去年拒絕伸出援手的動保處，預定在明年編列一千五百萬元的「台北市捕蜂抓蛇防治計畫」預算，由動保處接手通報案。但動保處表示，他們人力也不足，動物救援隊員只有十多名，光是救援貓犬就得依靠外包人力，在人力吃緊下，無法再負擔額外業務，因此正研擬招標文件，以林務局建議每件處理案耗資四千元計價，編列一千五百萬元預算，要委由民間業者或團體負責，也可能依各行政區，同時委託多家業者，目前還在規劃中，一旦預算獲台北市議會通過，明年初就會立刻實施。

造成傷亡或夜間 才由消防員出馬

消防局表示，捕蜂、抓蛇業務交給動保處後，負責業務轉交初期，民眾尚未習慣的協助通報，以及若民眾受傷的救護案件還是得由他們處理，「但蜜蜂和蛇就不抓了」。動保處則稱，已與消防局取得共識，夜間十點至隔天上午八點的夜間緊急案件，還是會由消防員協助。

至於民眾發現蜂巢、或蛇類侵入民宅時通報的方式，則維持不變，一樣是撥打1999市民專線報案，只是到場處理人員將不再是消防員。