〈台北都會〉新山水庫「長高」3米 蓄水可達千萬噸

2017-09-28

水利署原則同意 報經濟部核定中

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市新山水庫的加高工程完工後，最高水位可達八十六公尺，但十多年來，最多僅蓄水八十三公尺而已。自來水公司第一區管理處表示，水利署已原則同意最高蓄水位可提升到八十六公尺，已呈報經濟部核定中，屆時新山水庫可蓄滿一千萬噸，基隆的夏季就不會再有限水之苦。

新山水庫是離槽式水庫，抽取基隆河水再輸送到水庫貯存，夏季的基隆河進入枯水期，水位乾涸就使用水庫的水，民國八十四年進行水庫加高工程，壩體從七十五公尺加高到九十公尺，蓄水量也從四百萬噸提升到一千萬噸。

新山水庫加高工程在民國八十八年完工，為了水庫安全採分階段蓄水，最高蓄水位是八十六公尺、蓄水量一千萬噸，但民國九十一年七月核定的最高蓄水位僅八十三公尺，有效蓄水量八百二十八萬噸，夏季如果降雨不足，水庫水位下降到六百一十萬噸時，基隆水情就告急了。

滲水疑慮消除 助基隆度過枯水期

自來水公司第一區管理處副處長郭得祿表示，因為新山水庫壩體有滲水現象，基於壩體的安全考量，水庫安全評估小組才反對蓄滿水位，但委託專業單位在壩體鑽探、監測，發現這是土石壩體的正常滲流。

他說，水利署要求壩體監測由人工監測改為數據自動傳輸，已原則同意新山水庫可蓄水到八十六公尺，正呈報經濟部核定中，等核定後，新山水庫蓄水量可提升到一千萬噸，將有助基隆地區度過夏天枯水期。