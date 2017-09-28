〈台北都會〉淡江大橋主橋「變胖」 第三標追加至125億

2017-09-28

5次流標後 增近40億、工期長達68個月

〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大橋主橋段工程「淡江大橋及聯絡道路第三標新建工程」，先前因廠商評估會虧本，無業者投標而五次流標。公路總局檢討標案內容後，再度追加工程經費到一百廿四．九八億元，工期也延長到六十八個月，將於十一月十六日第一階段開標，審查投標廠商資格。

淡江大橋將橫跨淡水河出海口，聯結八里、淡水兩區，採國際競圖方式，由伊拉克裔的英國建築師札哈．哈蒂設計，共分三標，主橋段工程是第三標，在第一次公告時的工程費為八十五億元，工期四十五個月，經三次流標後，主辦單位檢討標案內容，第二次公告工程費調高到九十四億元，工期也拉長到六十個月，但仍無廠商投標而流標。

公路總局昨天第三次公告，工程費再提高到一百廿四．九八億元，工期也拉長到六十八個月，相較於第一次公告，經費已追加近四十億元，工期也多了約一．五倍的時間。

人行單車道加寬至5米 原物料漲價導致

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處代理處長陳松堂指出，經費追加主因是，淡江大橋規劃案和起初已有不同，淡江大橋「變胖」了，原本的自行車道、人行道寬度僅留一．五到二公尺，現修改成五公尺，讓自行車和行人分流使用，再加上原物料鋼筋、鋼材價格上漲，工程成本增加，還有一例一休等人力成本增加等因素，總工程費才不得不大幅增加。

陳松堂說，淡水河出海口施工恐面臨東北季風、颱風季節等天候因素影響，工期長短也攸關廠商投標意願，才將工期延長到六十八個月。