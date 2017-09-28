〈台北都會〉都更容積獎勵 市府建標準化機制

2017-09-28

將從審議制調整為行政審查制

〔記者鍾泓良／台北報導〕鼓勵都市更新推動，政府釋出多項都市更新容積獎勵，但其中一項目「△F5-1」（內容有建築設計、無障礙環境、都市防災等）的容積獎勵審議，常被詬病定義不明，由都更委員主觀認定，造成都更案不確定性。北市副市長林欽榮昨宣布，要將「△F5-1」從過去的「審議制」調整為「行政審查制」，意旨確立檢核標準，並減少在都市更新審議會中的不確定性，降低都更實施者風險，預計年底將修法上路。

包括建築設計、無障礙環境等項

台北市都市更新容積獎勵共計有△F1至△F6等六大項，各項獎勵容積皆有明確評定標準與計算公式，唯有審議建築設計、無障礙環境、都市防災等項的「△F5-1」，獎勵無明確的審議標準，實質核給額度都是由實施者說服都更委員，導致都市更新不確定性大，甚至可能在都更權利變換階段都還要斤斤計較，讓實施者與都更戶難有明確承諾。

將擬詳細檢核表 由建築師簽證

林欽榮說，市府未來將會擬出詳細檢核表，送至都更會審議確認；未來實施者將透過建築師檢核是否有符合檢核表條件來確立可得到多少容積獎勵，再透過都更處及都更會幹事會審查，最後交由都更會大會備查，讓實施者在送件後就能有底可換到多少容積獎勵。

而對於「△F5-1」原本由都更會認定，現改成檢核表及建築師簽證，將如何說服核發標準公正？林欽榮說，雖然是由實施者透過建築師去檢核，都更處、都更會也會做好把關責任，若認為有不符合標準，隨時都能干預。

而若檢核表不夠明確，就失去標準化意義，但若過於精細，那是否會影響到本來就難標準化的建築設計等項目？林欽榮解釋，依照檢核表，實施者再依照基地條件挑選可達成的項目，認為這樣反而能讓設計更多元化。