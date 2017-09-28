〈台北都會〉市府挺『中國新歌聲』 議員批為「統戰」 活動背書

2017-09-28

要求柯文哲須赴議會專案報告

〔記者郭安家／台北報導〕九月廿四日「『中國新歌聲』上海．台北音樂節」演變成流血事件，藍綠市議員昨政黨協商決議，要求市長柯文哲十月二日赴議會專案報告。議員質疑，柯文哲日前因台北市警察局長人事案，與中央鬧脾氣、未與新任警察局長陳嘉昌積極聯繫，導致治安出現漏洞，而根據相關公文，市府秘書處也發函請文化局副局長李麗珠出席演唱會，議員抨擊形同為「軟性統戰」活動背書。

對此，北市府發言人劉奕霆則說，尊重議員質詢，事件發生後，市府也已表達譴責暴力、並依法處理，相關局處亦有說明，至於市長則於下週進行專案報告再解釋一次。

民進黨市議員簡舒培指出，根據文化局公文，中國新歌聲節目由上海市海協交流促進會傳真辦理，文化局經查該活動自二○一五年以協助辦理兩年，雙方培養良好的合作默契，擬根據兩市文化交流合作備忘錄及往例同意擔任協辦單位。

此外，台北市立大學宣傳推介交流活動，經北市府秘書處大陸小組聯繫，已請台北市教育局綜合企劃科職員協助。另外，協助發放九月廿四日免費入場券一千張，擬規劃兩百五十張邀請「本府長官及同仁欣賞、五百張擬放置於中山堂服務中心供民眾免費索取」。

秘書處函請文化局副局長出席

當時文化局也函文：「邀請本府及本局長官出席九月廿四日活動，本府長官已請本府秘書處大陸小組協助，已暫登錄李副局長行程。」

簡舒培指出，九月廿二日北市府召開治安會報，該會議以往由市長柯文哲親自主持，但當時柯因警察局長人事案正在「療傷」並未出席，委由副市長陳景竣主持會議；簡質疑，就在警察局長人事案爭議時，柯文哲與中央互槓，但也因此未與警察局長聯繫，而治安也出現漏洞。

對此，文化局主秘劉得堅坦言，副局長李麗珠當天有到場，但相關協辦事項，文化局並未完全處理，如規劃北市府官員欣賞演唱會一事，後來文化局作法是將一千張贈票放置於中山堂，由各學校、團體作處理。

民進黨市議員李慶鋒則說，台北市建管處不僅幫忙「中國新歌聲」演唱會處理舞台申請相關流程，秘書處也全面性邀請官員出席該活動，這並非柯市長輕描淡寫所言北市府一年有上千個行政協助，代表柯團隊將之視為重大事件；他呼籲柯市長應說清楚講明白，不宜再用「抹紅」角度反擊質疑者。