〈台北都會〉直行、轉彎車碰撞 重新、中正北路口擬分流

2017-09-28

多事故路口改善後 該處反增2件

〔記者何玉華／新北報導〕新北市府交通局昨天在道路交通安全督導會報說明「多事故路口、橋梁」的改善成效，其中路口事故減少六十件、降幅卅六％，橋梁事故減少一一八件、降幅卅％；但是，三重區重新路與中正北路口的碰撞熱點雖然減少，車禍件數反而增加二件，大漢橋也是不減反增，交通局表示，會加強標示、提前預告駕駛人實施車輛分流。

交通局分析說，多事故路口的車禍型態，主因是路口車流交織，造成交叉碰撞、同向擦撞、追撞、側撞等，因此增設機車左轉專用道、機車待轉區導引線、加大路口槽化、增設車道預告牌面、調整車道配置，並加強取締車輛違規轉向等。

交通局科長陳建成表示，比較改善後三個月與去年同期路口事故，共減少六十件，降幅達卅六％。

交通局分析 變換車道東側事故增

對於三重區重新路與中正北路口，改善後事故不減反增，交通局表示，原本該處有三個碰撞熱點，事故都已減少，但東側事故增加，主因是直行與轉彎車碰撞，想右轉的車輛行駛在內側車道，到達路口才變換到外車道造成事故，將提前實施車輛分流改善。

在橋梁的車禍上，以後方追撞最多，在忠孝橋等分別增設警示標誌牌、速限標誌；浮洲橋的機慢車專用道匯流段多發生同向擦撞，入口處及直線段常發生追撞，增繪彩色鋪面、分流標誌，九座橋梁事故都下降，唯獨大漢橋碰撞熱點從板橋端轉移到新莊端，件數比改善前增加三件。

陳建成說，大漢橋機車流量大，車道筆直、車速快，下橋後分流直行與右轉往三重，沒有提前分流車道，到路口降速易造成追撞，已在橋中央增設預告標誌提前分流。

副市長李四川聽取簡報後裁示，不能只以事故分析來確認改善成效，要長期觀察才對，標誌牌面告示也要加強，讓民眾清楚看懂；道安委員也提醒說，要留意事故是否移轉到其他路口。