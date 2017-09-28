〈北部〉花蓮推海葬 港務公司開辦運送服務

2017-09-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府今年首度舉辦「聯合海葬」，七月廿七日及九月廿三日兩場次共計八組民眾申請，家屬雖須配合固定時間出海，但因縣府全權免費統籌並簡化海葬程序而大獲好評，花蓮港務分公司為提倡海葬，即日起也開辦船舶運送服務，民眾可隨時出海，初步規劃費用為一萬五千元。

花蓮縣內每年往生者約三千人左右，多以火化為主，最早在九十六年訂定海葬辦法，但因海葬程序多，民眾須配合船隻、登船申請等複雜手續，導致選擇海葬的人數少。

花蓮縣政府民政處長蕭明甲說，今年已實施兩場聯合海葬儀式，辦理搭乘船隻及研磨骨灰成細粉等服務，藉由簡化申辦流程，提升家屬環保葬意願，讓民眾生命最後一哩路，能夠回歸大自然懷抱。

花蓮縣因鄰近太平洋海域，對海葬有先天環境優勢，花蓮港務分公司為提倡海葬，即日起也增設開辦海葬運送服務，除提供船舶將亡者家屬運送至花蓮港防波堤最外端向外延伸六千公尺半徑扇區以外的海域，把骨灰拋入大海外，另會協助家屬向海巡單位辦理出海報備，解決船舶及申請手續問題。

花蓮港務分公司表示，回程時也將提供家屬海拋定位證明，方便追思亡者，初步規劃運送服務費用為一萬五千元，若是清寒家庭或中低收入戶提出申請，將會給予折扣並協助辦理後事，民眾申請前必須先向縣府取得海葬許可。

另因「節葬」與「簡葬」環保葬思維已逐漸被民眾接受，花蓮合法殯葬業者也順勢舉辦植葬及海葬儀式，改變傳統喪葬過程，陪伴家屬載著亡者骨灰出海；魏姓業者表示，隨著時代改變，土葬逐漸被火葬、樹葬等其他環保葬方式取代，目前選擇海葬的家屬還不多，但期望透過殯葬改革、推動生命教育，為花蓮寫下海葬新頁。