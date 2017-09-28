〈北部〉薪傳獎3得主進校園 學童玩創藝

2017-09-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮文化薪傳獎得主李宏彬、敖幼祥及歌仔戲老師邱英慧等三人，昨受邀至嘉里國小擔任客座講師，分別以拿手的陶藝、漫畫及戲曲表演，帶領師生投入藝術創作，李宏彬更以「魚」為主題，與孩子一起捏出許多陶藝作品，享受捏陶樂趣。

今天是教師節，花蓮縣家庭教育中心與嘉里國小提早於昨日舉辦「敬師尊長─親師生合作樂無窮」活動，邀請學童跟著文化薪傳獎得主及歌仔戲老師，一起在藝術學習中，拉近師生與親子間的互動關係。

長期致力於陶藝創作的李宏彬，以「魚」為主題指導高年級師生捏製陶藝，並燒製完成品，日後預計放在校園文化藝廊展示；漫畫大師敖幼祥則帶著中年級學生進行漫畫創作，示範構圖等繪畫技巧，並以彩繪杯墊讓學生作為成果作品，深獲師生青睞；來自勝安宮歌仔戲班的班長邱英慧，指導學生台步、身段及古調唱腔，並與師生現場合演知名戲曲「身騎白馬」，學生羞澀的舞台演出，逗得與會家長哄堂大笑。

今年剛獲頒花蓮文化薪傳獎的敖幼祥，將花東視為漫畫創作的築夢基地，陸續成立「敖幼祥漫畫教室」推動漫畫教學，還自籌一輛七人座小巴，搖身成為「行動漫畫教室」；他強調，盼能積極培育漫畫人才，帶領學子體驗畫漫畫的樂趣。

嘉里國小校長紀忠呈說，「敬師尊長」是現在教育必須回歸的重要課題，透過與家庭教育中心的合作，以藝術文化創作方式，讓師生及家長一同在活動中學習謙讓的禮節，找回過去人與人之間友愛尊敬的傳統美德。