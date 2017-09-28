〈北部〉沒繳額外費用 人文國中小家長控如受「公審」

2017-09-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣人文國中小學被投訴，指收費沒進校庫，由單一家長代收，經費去向不夠透明，昨更有人爆料說，如未繳費被其他家長知道，便遭受同儕壓力與異樣眼光，宛如受「公審」；校方承諾找出合適收費方案，縣府希望依規定處理，避免爭議。

家長會長：未逼迫 也未公布名單

人文國中小學家長會長韋婷珊回應，沒有逼迫家長非繳費不可，也不曾公布未繳費名單，不同於一般學校，人文一年有四學期，每學期時間較短，如果收費照縣府規定做，走完行政流程時，學期早已結束，將與縣府協商，找出可行收費方式。

宜縣府：下月開教審會 解約是選項

教育處指出，收費不該因行政程序問題而便宜行事，人文國中小學收費未法制化，是造成爭議主因，校方必須儘速改善，縣府訂於下個月十六日召開教育審議委員會，解約是選項之一。

位在頭城鎮的人文國中小學，是縣府委外的公辦民營學校，現由人文適性教育基金會辦學，雙方簽訂合約，有兩百八十名學生，近來部分家長投訴，收費未入校庫，教育處調查後，認定違背宜蘭縣各級學校委託私人辦理自治條例，限期一個月改善，並送交宜蘭縣教育審議委員會處理，討論是否解約。

家長向本報爆料說，人文國中小學一年四個學期，他的孩子就學，除了繳交一學期三千元學費，還被一名家長收取啟蒙班級助學金費用，原本一學期四千至五千元，最後變成兩學期八千至九千元，一年下來，繳交可觀金額，形成額外負擔。

爆料家長說，額外收費經班親會多數家長同意，為避免孩子遭受異樣眼光，身為家長不得不繳，如果沒有配合，恐被排斥，甚至面臨眾人「公審」，她認同人文國中小學辦學理念，但不贊成亂無章法的收費，迫於無奈已將小孩遷往他校。